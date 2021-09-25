Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Павла Мамаева и Александра Кокорина за драку в центре Москвы нужно было отправить в Сибирь.

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«Мы предлагаем возродить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди за воровство тысячи рублей или за драку по пьяни. Вот помните футболистов, Мамаева с Кокориным. Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь на несколько лет. Там и футбол можно было бы поднять. Сибирь со времен декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счет ссыльных», – сказал Жириновский на онлайн-встрече руководителей политических партий с президентом России Владимиром Путиным.

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8 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд принял решение об условно-досрочном освобождении футболистов. 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы. Игроки провели за решеткой 11 месяцев и 6 дней – их задержали 11 октября 2018-го.

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