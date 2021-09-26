26 сентября скончался бывший игрок «Зенита» и сборной Беларуси Сергей Герасимец, в последнее время занимавший должность главного тренера петербургского клуба «Ядро». Ему было 55 лет.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

За несколько часов до смерти Герасимец присутствовал на тренерской скамейке в матче против «Алмаз Антей». «Ядро» победило, но сам коуч был удален. Он вернулся домой, счастливый, а потом неожиданно упал, сообщила жена Сергея Григорьевича.

Чемпионат России Клаудиньо – об адаптации: «Я вписался в игровую модель «Зенита» 23/09/2021 В 14:55

«Это страшное известие потрясает человеческое сознание. Еще вчера Сергей Григорьевич вместе с командой выиграл чемпионат Северо-Западного федерального округа, излучал счастье, полный сил и эмоций строил планы на продолжение сезона, взлетал в небо на руках своих футболистов... И через несколько часов ушел в небеса навсегда...

Это кажется дурным сном, но, увы, проснуться не получится. Большого футболиста, тренера и человека с нами больше нет... Скорбим вместе с родными и близкими, наш родной Сергей Григорьевич! С Вами уходит огромная часть нашей жизни. А Вы ушли ПОБЕДИТЕЛЕМ!» – написано на странице клуба ВКонтакте

«Сергей Григорьевич Герасимец перешел в «Зенит» в начале июля 1997-го и сразу же стал любимцем болельщиков. Во время дебютного матча за нашу команду у него родилась двойня, об этом оперативно сообщил диктор на московском стадионе «Локомотив». Во второй игре он забил на «Петровском» победный гол. После финального свистка на поле выбежала его жена, и это стало самым эмоциональным моментом в тот вечер. Именно Сергей стал главным героем легендарного матча с «Торпедо», когда зенитовцы к 70-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу. Герасимец забил первый ответный мяч, а затем сделал две голевые передачи», – выразил соболезнования, поделившись воспоминаниями ФК «Зенит»

За «Зенит» Герасимец выступал в 1997-99 годах, проведя на поле 25 матчей. На счету нападающего 7 мячей.

ФК «Ядро» он возглавил в 2020 году.

Чемпионат России Семак – об отказе Дзюбы от сборной: «Сам знает, что ему лучше» 22/09/2021 В 13:15