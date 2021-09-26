Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, попросила болельщиков «Ростова» не бросать команду в сложный период. Сейчас желто-синие занимают предпоследнюю, 15-ю строчку чемпионата России.
Дама написала в инстаграме пост и обратилась к фанатам ростовской команды.
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«Проще всего ругать, осуждать, по-детски эгоистично обвинять в неоправданных надеждах, верить в собственную правоту и претендовать на «я все знаю лучше всех». Гораздо сложнее поддержать, пережить, постараться понять, в конце концов, просто промолчать…
Я теперь всего лишь болельщица, такая же, как и вы. Я продолжаю ходить на матчи, смотреть дома игры (почти всегда в одиночку и громко). У меня теперь есть команда, за которую я болею не из-за работы мужа, а от сердца, от души, по-настоящему.
Во имя всех этих лет, во имя прекрасных моментов (а их было много), во имя замечательных людей, которых мне подарил этот клуб, во имя двоих детей, которых я за это время родила, во имя моего первого опыта в качестве жены главного тренера.
И я очень прошу вас не отворачиваться от команды! Не бросать ребят! Кто, если не мы?» – написала Карпина в своем инстаграме.
- Карпин покинул «Ростов» 3 августа после двух поражений на старте РПЛ из-за невозможности совмещать клуб и сборную.
- Его сменил Юрий Семин, который проработал всего 53 дня и 25 сентября подал в отставку.
- «Ростов» заработал 6 очков в 8 стартовых матчах.
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