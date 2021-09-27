Экс-игрок «Спратака» Александр Павленко поделился с Eurosport воспоминаниями о тренерах, легионерах и атмосфере в московском клубе. Павленко считает, что дух красно-белой команды никуда не делся, а величие клуба не затмит ни один скандал в инфополе.

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Об Акинфееве и преданности «Спартаку»

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Да, играл против Акинфеева. У нас турнир был в Москве, школы играли тогда. Акинфеев играл за 85-й год. Я ему тогда не забил, но противостояния были. Помню его, но игру его уже не вспомню: было очень давно. А то что он играл, помню. Невысокий, в воротах стоял, уверенность у него была. Слухи о его переходе в «Спартак» какие-то, может, и были, но я не думаю, что он перешел бы.

Перешел бы в ЦСКА? Нет, наверное. Я изначально проникся «Спартаком». 16 лет – такой возраст, в котором можно заложить в игрока любовь к клубу, болельщикам. Я принял полностью это спртаковское братство. Все, то слово «Спартак» в себя включает, я принял без разговоров. И даже не помышлял ни о какой команде в РФПЛ. Я играл в «Спартаке», это команда номер 1. Даже не задумывался о переходе в европейские клубы. Это дух, понимание игры, отношения и болельщики – это был «Спартак». В любом городе, в любой глубинке болели за красно-белых.

Даже не было игроков, которые приходили из других команд. Один, два, три – максимум. И из этих троих только один мог остаться, по-настоящему влиться в коллектив, понять стиль игры. Тренер должен был понять этого игрока. А потом уже по 10 человек приходить стали, и у нас прервалась связь поколений.

О Черчесове и звездных перспективах

Черчесов? Да какой он есть сейчас, таким и был. Саламович и игроком был статным, и как тренер такой же. Всегда был очень уверен в себе. Это кому-то не нравилось. Но он такой и есть, это он настоящий. В коллективе много не говорил, а если и говорил, то только подсказки какие-то. Черчесов-игрок и Черчесов-тренер – разные вещи. Он набрался опыта, стал предъявлять свои требования. Он мотиватор, немного стратег, Черчесов из нового поколения тренеров. Станислав Саламович рос и стал таким только с помощью своего опыта.

Он мне единственное, что сказал однажды: «Я думал, ты будешь звездой, было видно задатки, но ты себя не реализовал». Может, просто вовремя не подсказали, как надо себя вести, как найти свой имидж. Пиара, может, не хватило, я был пай-мальчиком вне поля.

Александр Павленко в 2008 году Фото: Getty Images

О Федуне

Федун заходил в раздевалку, пересекались пару раз. Он построил стадион, развивает команду. Теперь у «Спартака» есть свой дом. Это невероятно важно. Это дает свою ауру, атмосферу. Я ему благодарен. С чем-то можно согласиться, с чем-то, конечно, нет. Например, можно больше доверять одному тренеру, которого приглашают и которому нужно просто дать год-полтора поработать спокойно. На этом все, не хочу в это углубляться. «Спартак» есть, и он будет, но вот эти вот все ссоры…

О Кадырове

Давление было и в «Тереке». На стадионе, особенно когда президент был. Но вообще Рамзан Ахматович классный. Он никогда не напрягал, ничего такого. Все по делу было. Когда хорошо, он приходил, благодарил, и мы общались. Когда плохо – тренер сам доносил до нас это все.

О подарках от Червиченко

Он мне доверял. Когда я пришел, он сам лично поднял мне зарплату. Практически сразу выделил деньги на квартиру, а мне было там 18 лет. Он хорошо ко мне относился, я ему благодарен. Я попал в «Спартак» благодаря ему и агенту. Меня в Москву – «без меня меня женили». Никто меня не спрашивал. Я был молодым пацаном, мной руководили, направляли меня. Я не сделал то, чего хотел. Но вот теперь я уже ни о чем не жалею.

Александр Павленко Фото: Getty Images

О Дзюбе

Где-то 2006 году с ним встретились. Дзюба тогда однозначно соответствовал уровню. Настырный был. Не такой статный, как сейчас, но в форме физической был в отличной. С мячом всегда был на ты. Взяли его в команду по делу. Вступал в единоборства и иногда где-то даже превосходил ожидания. А в другом случае его бы не взяли, он бы даже и не играл в «Спартаке». Он заслуживал того, чтобы привлекаться из дубля. С Сашей Прудниковым у них были непонимания, но это происходило в шутку. Было весело.

О частых арендах

Аренда – это амбиции. Когда ты молодой пацан сидишь на замене, то для тебя большего счастья нет. А когда тебя и потом не замечают, ты хочешь играть, начинаются аренды. Тренер в тебя не верит, ты пытаешься доказать ему, себе – всем, что ты соответствуешь уровню «Спартака». Поэтому люди срываются в другие команды, чтобы играть.

О Микаэле Лаудрупе

Мы тогда не задумывались о каких-то статусах или о чем-то еще. Только со временем понял, какой он футболист и где он играл. Любому игроку приятно общаться с тренером – Лаудруп был сухой, не разговаривал с нами. Спокойный был очень, он стратег, но нам тактики не хватило. Даже игроки в «Спартаке» должны быть в системе. Только тогда будут реализовываться индивидуальные качества. Мы много бегали, но в основном с мячом работали. Как могли, так и играли – одним словом.

Микаэль Лаудруп Фото: Getty Images

О Карпине

Он пришел и все поменялось. Контроль появился, вес смотрел, сладкое запретил. Я помню, за вес и сахар он мне на сборах высказал. Мы знали, что перед товарищеским матчем не будут взвешивать, и оторвались. Набрали всего, сладкое, по несколько порций. У нас был разнос на собрании. Я спросил: «Если я сброшу вес до нужного, буду играть?». Он сказал: «Нет». У него была харизма, уверенность. С Дзюбой они не показывали, что есть конфликт. В команде не было ничего криминального. У него были любимчики – бразильцы, но тут все по делу. Меня Карпин не выгонял, я просто не играл. Хотя тренировки были у него сильные, я пахал, хотел выходить в старте. Но получилось как получилось.

О легионерах

Я понимаю, почему Карпину нравился Кариока. Многие его ругали, но он хороший футболист. И мне он нравился. Он был спокойным, уверенным игроком. Таким и должен быть опорный полузащитник, мне кажется. Он немножко раздолбай был, но у него было классное качество – он никогда не боялся принимать мяч под давлением. Он был лучшим в этом. Он чувствовал, что любимчик, позволял себе дать слабину.

О предложениях из Европы

Никто не афишировал тогда, но были слухи. В 16 лет говорили, что «Барселона» интересовалась. Ну, знаешь эти огромные их списки. Но это не подтвержденное все. Сейчас бы перешел в любой клуб Европы из топ-5, прям в любой. Очень бы хотелось попробовать себя там.

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