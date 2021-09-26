Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий побывал на домашнем матче команды с «Сочи» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

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Ранее Галицкий сообщил, что пропустил уже три игры «Краснодара» в связи со своей болезнью. «К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу часто посещать домашние игры и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба», – рассказывал Галицкий. При этом он не стал говорить, чем именно болеет, отметив, что в будущем управление клубом не будет зависеть от него.

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«Краснодар» вдевятером обыграл «Сочи» со счетом 3:0.

Галицкий управляет «Краснодаром» с 2008 года.

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