Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жестко раскритиковал судейство в матче девятого тура РПЛ с «Сочи».

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«Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придет. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать. Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи». Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербурге, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования.

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Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья. У него были разные трактовки отдельных эпизодов. Если бы это были «Спартак» или «Зенит», судили бы совсем по-другому. Я думаю, что наш судейский комитет разберется и примет решение», – цитирует Хашига «Матч ТВ»

«Краснодар» разгромил «Сочи» с двумя удалениями (3:0).

Команда из Краснодара не проиграла ни одну из последних пяти игр (четыре победы и одна ничья).

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