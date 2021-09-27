Сотрудник «Краснодара» Геннадий Щербина, который отвечает за работу с маломобильными болельщиками, жестко обошелся с поклонницей черно-зеленых с ограниченными возможностями Татьяной Шкирей. Инцидент произошел после матча девятого тура РПЛ с «Сочи».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

«Ко мне подошла стюард, помощница Щербины. Она сказала, что я должна спускаться на спецтранспорте ко входу номер 16. Я у нее спросила, можно ли мне доехать на спецтранспорте до парковки, потому что начинался дождь. Она сказала, что уточнит у Щербины. Щербина подбежал и стал на меня ругаться: по его словам, нельзя пользоваться разным спецтранспортом.

Чемпионат России Гендиректор «Краснодара» назвал «Сочи» командой из Петербурга 19 ЧАСОВ НАЗАД

Я согласилась воспользоваться той же машиной, но он уже не мог уняться. Щербина начал меня обвинять во лжи и заметил, что я записываю видео на телефон. Он стал вырывать у меня телефон из рук, хотя по тем самым требованиям Роспотребнадзора не мог ко мне даже подходить ближе, чем на 1,5 метра. Два раза он меня ударил по руке и отобрал телефон. За меня начал заступаться папа, и только после этого Щербина вернул телефон», – приводит слова Татьяны Шкиря Eurostavka

В «Краснодаре» отреагировали на инцидент и пообещали разобраться. «Клуб обязательно проведет расследование всех обстоятельств произошедшего с целью недопущения повторения такой ситуации впредь», – цитирует Sport24 коммерческого директора клуба Арама Фундукяна.

«Краснодар» обыграл «Сочи» со счетом 3:0. Дубль оформил Гжегож Крыховяк, еще один мяч забил Реми Кабелла.

После девяти матчей черно-зеленые идут на четвертом месте, сочинцы – на пятом.

Чемпионат России Галицкий посетил игру «Краснодара». Он пропускал матчи из-за болезни ДЕНЬ НАЗАД