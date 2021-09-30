Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин в интервью Eurosport вспомнил, как Юрий Семин не отдал игрока в аренду тульскому «Арсеналу».

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«Был момент – его хотела «Тула» в аренду, и мы хотели уйти в «Тулу». И Геркус говорит: «Да, давайте, уходите. Но надо решить с Юрием Палычем. Как-то сами переговорите». И Дима взял на себя этот разговор Юрий Палыч его не отпустил.

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Не было никакого спада. У него была огромная конкуренция – Гарик Денисов. Кстати, знаю, что он много помогал Баре. Мы думали, что нам перезагрузиться пойдет в плюс. Юрий Палыч посчитал, что нет, нельзя. Что Семин сказал Баринову? «Ты основной игрок. Даже не рассматриваются никакие предложения», – рассказал Банатин.

Дмитрий Баринов – воспитанник «Локомотива», с 2015 года полузащитник выступает за взрослую команду.

В составе сборной России Баринов провел 10 матчей.

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