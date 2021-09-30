Агент Дмитрий Баринова Павел Банатин в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» из Европы.

– Знаю, что в последнее трансферное окно было несколько клубов, которые были не против пообщаться с тобой и «Локомотивом» по поводу Баринова: «Аталанта», ПСВ, «Селтик», «Андерлехт» и «Аугсбург».

– Слушай, звонили селекционеры, агенты. Но чтобы клуб какой-то – нет. Клуб должен общаться с клубом. Мне звонили селекционеры, и Диме звонили. По Англии тоже звонили (в сезоне 2014-2015 скаут «Манчестер Сити» Ян Рика наводил справки у Павла Банатина насчет Баринова, когда футболист играл за юношескую сборную России. Селекционер клуба внес Дмитрия в список молодых игроков, за которыми «Сити» должен был следить). Звонков много, всю жизнь, что он играет, какие-то интересы есть всегда, – заявил Банатин.

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Дмитрий Баринов – воспитанник «Локомотива», с 2015 года полузащитник выступает за взрослую команду.

В составе сборной России Баринов провел 10 матчей.

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