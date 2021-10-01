Футбольный агент Павел Банатин в интервью Eurosport рассказал о работе с Дмитрием Бариновым и Данилом Глебовым, а также вспомнил, как привез Станиславу Черчесову в «Амкар» защитника Томаса Фибеля из Польши.

Об интересе к Баринову из России и Европы

«За последние пять лет интересовались все московские клубы, за исключением ЦСКА. Интересовались «Краснодар» и «Рубин». Перед травмой Баринов был ближе всего к Европе. Выходили с интересом. Мы встречались с немецкими партнерами, несколько команд, «Байер» был, он же хорошо против них сыграл».

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О кричалке про «Спартак»

«Человек выиграл, стал чемпионом, в первый раз, по-моему, алкоголь попробовал. Он извинился, я думал, вопрос закрыт, нечего вспоминать. Конечно, был выпивший, они же праздновали, в раздевалке шампанское они же пьют – дал там Димка, наверное».

О слухах про Глебова в «Спартаке»

«Данил Глебов – футболист «Ростова». Про Габриэла (игрок той же позиции, что и Глебов, мог перейтив «Ростов» – Eurosport) я читал так же, как и все, из прессы. Юрий Палыч, понятно, был бы не рад, если бы у них и Глебов ушел после Норманна. На уровне слухов не только «Спартак» им интересовался. В какой-то момент был и ЦСКА, и «Динамо».

Как Семин не отдал Баринова в аренду

«Был момент – его хотела «Тула» в аренду, и мы хотели уйти в «Тулу». И Геркус говорит: «Да, давайте, уходите. Но надо решить с Юрием Палычем. Как-то сами переговорите». И Дима взял на себя этот разговор – Юрий Палыч его не отпустил. Не было никакого спада. У него была огромная конкуренция – Гарик Денисов. Кстати, знаю, что он много помогал Баре. Мы думали, что нам перезагрузиться пойдет в плюс. Юрий Палыч посчитал, что нет, нельзя. Что Семин сказал Баринову? «Ты основной игрок. Даже не рассматриваются никакие предложения».

Юрий Семин и Дмитрий Баринов Фото: Getty Images

Как привез Черчесову проблемного защитника

«Паша Андреев меня познакомил с несколькими европейским агентами. Олдскул-цех, так их назовем. Там такой Аркадий Запорожану был, Гжегож, поляк, и из Сербии. В итоге Запорожану меня и не помнит, наверное, серба я не помню, а с Гжегожем контакт появился. Он предложил этого защитника, Фибеля из «Видзева», а я дал его в «Амкар» – им нужен был центральный защитник. За два дня до конца трансферного окна мне звонит Андреев: «Тебя Черчесов ищет, переговори с ним». И все, он говорит: «У тебя три дня, везите мне этого защитника».

Когда его привезли, я язык толком не знал. Я с ним жестами общался, а потом дошло до того, что был почти свидетелем у него на свадьбе. В Париже, на теплоходе, Сена, свадьба. Помню, мне Саламыч набирает разъяреннейший: «Где он?!» На тренировку опоздал. Ему звоню: «У меня палец!» Или собирается, бежит – проспал.

Игорь Смольников и Томас Фибель Фото: Getty Images

Фибель боялся Черчесова, прямо дрожал. Боялся – уважал. Это для него огромная фигура. Про историю 2008 года (Фибель сбил женщину на мопеде. Она скончалась через несколько дней – Eurosport) мне Саламыч рассказал потом уже. Я начал искать информацию и нашел. С ним решил переговорить: «Да это ерунда, я решил, квартиру продал, у меня все нормально». Насколько я понял, в тот момент история реально была закрыта, это потом они [семья погибшей] опять решили возобновить, потому что остались недовольны решением суда».

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