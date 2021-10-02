Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он думает об отказе Артема Дзюбы от вызова в национальную.

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«У Дзюбы проблемы с главным тренером? Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашел. Артем Дзюба в 18 лет уже играл у меня в основном составе «Спартака» и знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем. Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех голов, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было.

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Такие ситуации бывают не раз в сборной и команде. Задача главного тренера не допустить ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги. Мы сами были молодые, еще неизвестно лучше их или нет, и наши тренеры находили с нами общий язык. Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку. Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача, как главного тренера не допускать таких-то вещей, а если это случается, посмотреть на это спокойно и поправить», – заявил Черчесов на ютьюб-канале Hejt Park

Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России после неудачи на Евро-2020.

8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией.

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