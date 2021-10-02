Защитник «Рубина» Илья Самошников не поможет сборной России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

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Футболист получил повреждение в первом тайме матча с «Нижним Новгородом». Алексей Козлов наступил Самошникову на голеностоп – защитник пытался продолжить матч через боль, но вскоре покинул поле. По информации журналиста «Спорт-Экспресс» Владислава Зимагулова, Самошников не поедет в сборную и не сможет сыграть против Словакии и Словении.

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«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.

Самошников заработал повреждение на 28-й минуте, вместо него на поле появился Хвича Кварацхелия.

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