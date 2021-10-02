Защитник «Динамо» Роман Евгеньев удивил выбором личного транспорта после матча с «Крыльями Советов».
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После поражения от самарского клуба 22-летний футболист сел в вишневый ВАЗ-2105 и уехал со стадиона «ВЭБ Арена».
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«Динамо» может купить футболиста сборной России
16/08/2021 В 16:38
  • «Динамо» уступило «Крыльям Советов» со счетом 0:1.
  • Единственный мяч на 22-й минуте забил полузащитник Роман Ежов.
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