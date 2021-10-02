В конце матча 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» главный арбитр встречи Владимир Москалев не назначил пенальти за игру рукой Игоря Дивеева.

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Защитник армейцев прервал полет мяча после скидки Джона Кордобы на Виктора Классона. Как только Дивеев совершил касание, игроки гостей начали аппелировать к арбитру. После просмотра ВАР судья решил, что Дивеев не нарушил правила в этом эпизоде.

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Эпизод с пенальти начинается на отметке 8:50

По словам бывшего арбитра Игоря Федотова, пенальти не назначили неверно. «Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой от Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, он играет ей в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот. И этим действием Дивеев помешал игроку «Краснодара» сыграть в мяч. Казарцеву дали нормальные повторы, я не понимаю, почему не назначили 11-метровый. Чистый пенальти!», – цитирует Федотова «Чемпионат».

Бывший судья и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Илья Обломов считает, что эпизод сложнее, чем кажется.

«Ситуация пограничная. Это точно неумышленная игра рукой. При этом рука находится в естественном для такого движения положении. Это – причина, по которой 11-метровый не назначен. Однако рука отставлена чуть в сторону от корпуса и, по мнению многих болельщиков, увеличивает площадь тела. Москалев мог принять любое решение в этой ситуации, а для Казарцева момент не является очевидной ошибкой. Назначь Москалев пенальти, ВАР также не вмешался бы в эпизод. Решение неоднозначное, но будет поддержано ЭСК», – приводит слова Обломова Telesport

«КРАСНОДАР» ЛИШИЛИ ПЕНАЛЬТИ? Да, Дивеев точно нарушил! Нет, арбитры все сделали правильно

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью – 0:0.

После 10 матчей армейцы идут пятом месте, черно-зеленые – на четвертом. У обеих команд – по 17 очков.

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