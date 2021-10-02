В конце матча 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» главный арбитр встречи Владимир Москалев не назначил пенальти за игру рукой Игоря Дивеева.
Защитник армейцев прервал полет мяча после скидки Джона Кордобы на Виктора Классона. Как только Дивеев совершил касание, игроки гостей начали аппелировать к арбитру. После просмотра ВАР судья решил, что Дивеев не нарушил правила в этом эпизоде.
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Эпизод с пенальти начинается на отметке 8:50
По словам бывшего арбитра Игоря Федотова, пенальти не назначили неверно. «Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой от Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, он играет ей в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот. И этим действием Дивеев помешал игроку «Краснодара» сыграть в мяч. Казарцеву дали нормальные повторы, я не понимаю, почему не назначили 11-метровый. Чистый пенальти!», – цитирует Федотова «Чемпионат».
Бывший судья и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Илья Обломов считает, что эпизод сложнее, чем кажется.
«Ситуация пограничная. Это точно неумышленная игра рукой. При этом рука находится в естественном для такого движения положении. Это – причина, по которой 11-метровый не назначен. Однако рука отставлена чуть в сторону от корпуса и, по мнению многих болельщиков, увеличивает площадь тела. Москалев мог принять любое решение в этой ситуации, а для Казарцева момент не является очевидной ошибкой. Назначь Москалев пенальти, ВАР также не вмешался бы в эпизод. Решение неоднозначное, но будет поддержано ЭСК», – приводит слова Обломова Telesport.
«КРАСНОДАР» ЛИШИЛИ ПЕНАЛЬТИ?
- ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью – 0:0.
- После 10 матчей армейцы идут пятом месте, черно-зеленые – на четвертом. У обеих команд – по 17 очков.
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