В матче 10-го тура РПЛ «Сочи» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Команда Сергея Семака играла в меньшинстве с 42-й минуты, после того, как прямую красную карточку получил Сердар Азмун.

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Счет открыл Артем Дзюба через три минуты после удаления – нападающий послал мяч в сетку головой после подачи Малкома. «Сочи» сравнял на 67-й после грубой ошибки Станислава Крицюка, который на выходе врезался в Дмитрия Чистякова. Мяч отскочил к новичку сочинцев Матео Кассьера, колумбиец поразил пустые ворота. Победный гол оформил Сергей Терехов уже через четыре минуты – игрок сборной России замкнул прострел Артура Юсупова.

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«Сочи» впервые набрал очки в матчах с «Зенитом» – пять предыдущих встреч заканчивались победой петербуржцев.

Команда Сергея Семака с 23 очками сохранила лидерство в таблице РПЛ, «Сочи» забрался на третью строчку с 18 баллами.

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