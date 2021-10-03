Поражение «Зенита» от «Сочи» – пока главная сенсация на старте РПЛ. Кто мог подумать, что сочинцы, которых многие воспринимают как фарм-клуб сине-бело-голубых, не просто возьмут первые очки, а обыграют действующего чемпиона?

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Этот матч – хороший повод задуматься, а уместно ли теперь называть «Сочи» фарм-клубом? Судейство в матчах этих команд и раньше не давало поводов для споров – Павел Шадыханов тоже отлично справился, как, впрочем, и вся бригада арбитров. Да, главный рефери не сразу справился с эпизодом удаления Азмуна, но его выручил арбитр ВАР Алексей Сухой. Вряд ли судья на ВАР стал переубеждать Шадыханова, если бы «Сочи» ходил под «Зенитом».

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Оснований обзывать «Сочи» фармой уже не осталось. Домыслы родились перед сезоном-2019/20, когда в составе сочинцев обустроились сразу девять бывших футболистов сине-бело-голубых, причем двое (Мостовой и Кокорин) играли на правах аренды, а семеро перешли полноценным трансфером. Неизвестно, сколько «Сочи» заплатил «Зениту» за любого из этих игроков.

Сейчас из той пачки зенитовцев в составе остались только Цаллагов и Нобоа, а «Сочи» забрал в аренду Мамману и Прохина, причем второго – уже из «Ростова». Команды все реже соприкасаются на трансферном рынке, а значит, отпала главная причина их ругать. Второго ключевого повода не стало в 10-м туре РПЛ – южане впервые не уступили.

«Сочи» играл лучше. Команда Владимира Федотова атаковала чаще и разнообразнее, а первый гол сочинцев случился только из-за несобранности хозяев. Может, были уверены, что и так победят? Крицюк напал на Чистякова, мяч прилетел прямо к Касьерре – не попасть нереально. Возможно, колумбийцу перед игрой не сообщили, что он выступает за фарм-клуб, тогда он наверняка отпихнул бы мяч в сторону углового флажка.

Матео Касьерра Фото: Getty Images

Второй мяч сочинцев – также результат слабых оборонительных действий «Зенита». Бессмысленный подкат Дугласа Сантоса, удачный прострел Юсупова, которым Артур прошил всю штрафную, и Сергей Терехов вовремя замкнул. Сочинцы воспользовались расслабленностью сине-бело-голубых и при этом отбились в конце, когда Касьерра и Нобоа отхватили по карточке. Оба сорвали по опаснейшей атаке, и как минимум ничью «Питер» сохранить мог.

«Сочи» забрал очки у «Зенита» впервые, но был близок к этому в апреле 2021-го, не дотерпев 10 минут. Тогда Сердар Азмун не нарвался на удаление и вонзил победный мяч. Можно ли из-за пяти поражений подряд нарекать «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Каждый решит сам, но главный ответ – не в «Зените», а «Сочи». Благодаря Владимиру Федотову и грамотным трансферам южная команда слишком круто изменилась за эти пять встреч.

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