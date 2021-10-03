В перерыве матча 10-го тура российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком» в Грозном сотрудники полка Кадырова дубинками избили двух болельщиков московской команды.
Об этом сообщается в телеграм-канале «Выездные заметки». На ролике зафиксировано, как сотрудники с нашивкой «Полк А. А. Кадырова» на спине кого-то окружили. Запись прерывается словами «Эй, убери».
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