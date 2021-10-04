Опубликовано 04/10/2021 в 04:37 GMT

Представитель полка А.А. Кадырова прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака» в перерыве матча 10-го тура РПЛ с «Ахматом»

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Ранее сообщалось, что сотрудники полка имени Ахмата Кадырова избили дубинками двух болельщиков московской команды. На ролике зафиксировано, как сотрудники с нашивкой «Полк А. А. Кадырова» на спине кого-то окружили. Запись прерывается словами «Эй, убери».

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«Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет», – сказал представитель полка Кадырова «СЭ»

РПЛ уже отреагировала на инцидент с фанатами «Спартака». Лига проводит проверку информации об избиении двух болельщиков красно-белых, информирует «СЭ» со ссылкой пресс-службу организации. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил , что клуб также выясняет обстоятельства произошедшего в Грозном.

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Александр Соболев.

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