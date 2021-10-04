Главный тренер «Локомотива» Марко Николич уже сегодня может быть уволен со своего поста. Об этом сообщает журналист и инсайдер Нобель Арустамян.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Что будет с Николичем? Похоже, судьба уже решена. В ближайшие несколько дней Марко Николич покинет пост главного тренера «Локомотива». Сегодня у Марко состоится встреча с руководством «Локомотива» и «РЖД». На ней будет обсуждаться отставка тренера. Именно на отставку настроен спортивный департамент «Локо» во главе с Ральфом Рангником. Внутри клуба ее обсуждали уже несколько недель», – написал Нобель Арустамян в телеграм-канале

Чемпионат России Николич разогнал «Локо» во 2-м тайме. ЦСКА повезло с голом 31/07/2021 В 20:32

В четверг «Локомотив» потерпел первое поражение в Лиге Европы, а спустя 3 дня впервые в сезоне проиграл в РПЛ. Москвичей обидели «Лацио» и «Ростов».

Под руководством Николича «Локомотив» финишировал вторым по итогам сезона-2019/20, занял третье место в сезоне 2020/21 и выиграл Кубок России-2021.

Чемпионат России Николич: «Русские в Европе готовы на 400k, а в РПЛ просят 2 млн» 05/07/2021 В 04:58