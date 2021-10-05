«Локомотив» отправил в отставку главного тренера Марко Николича. Серб возглавлял железнодорожников с мая 2020 года. Об увольнении Николича сообщил официальный сайт «Локомотива».
Исполнять обязанности главного временно будет легенда железнодорожников Дмитрий Лоськов.
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- В четверг «Локомотив» потерпел первое поражение в Лиге Европы, а спустя 3 дня впервые в сезоне проиграл в РПЛ. Москвичей обидели «Лацио» и «Ростов».
- Под руководством Николича «Локомотив» финишировал вторым по итогам сезона-2019/20, занял третье место в сезоне 2020/21 и выиграл Кубок России-2021.
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