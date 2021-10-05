«Локомотив» отправил в отставку главного тренера Марко Николича. Серб возглавлял железнодорожников с мая 2020 года. Об увольнении Николича сообщил официальный сайт «Локомотива».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Исполнять обязанности главного временно будет легенда железнодорожников Дмитрий Лоськов.

Чемпионат России Николича могут уволить из «Локо» в ближайшие дни (Нобель) ВЧЕРА В 08:42

В четверг «Локомотив» потерпел первое поражение в Лиге Европы, а спустя 3 дня впервые в сезоне проиграл в РПЛ. Москвичей обидели «Лацио» и «Ростов».

Под руководством Николича «Локомотив» финишировал вторым по итогам сезона-2019/20, занял третье место в сезоне 2020/21 и выиграл Кубок России-2021.

Чемпионат России Николич разогнал «Локо» во 2-м тайме. ЦСКА повезло с голом 31/07/2021 В 20:32