24 сентября 2021-го Сергей Галицкий сдетонировал инфобомбу в интервью «Коммент.Шоу» : у владельца «Краснодара» серьезные проблемы со здоровьем, и он работает над изменением структуры клуба. По задумке Галицкого бюджетом в 50-70 млн долларов и финансированием школы вскоре должны управлять без его участия.

Первые мысли об отхождении от прямого руководства «Краснодаром» Сергей озвучил в 2019-м. Тогда информации о болезни еще не было. «Мы пробуем несколько вещей, которые освободили бы школу от меня. В течение трех лет мы сформируем эндаумент в школе, чтобы это она имела длительный фундамент независимо от того, что в моей жизни происходит. Мы формируем финансовую базу, и через три года школа сможет существовать без моего участия», – заявил предприниматель на краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым».

Предприниматель сдержал слово: в свежем интервью Галицкий озвучил, что перестройка закончится в марте-апреле 2022-го. Правда, как это будет функционировать, Сергей Николаевич подробнее не объяснял, но снова упомянул эндаумент – целевой капитал, доход от которого используют в некоммерческих целях. Чаще всего для финансирования образовательных, научных и культурных организаций.

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Сергей Галицкий Фото: Getty Images

Сначала благотворитель создает целевой капитал. Затем пополняет его и формирует. После передает в доверительное распоряжение лицензированной управляющей компании, которая инвестирует его. Полученный от капитала доход УК распределяет согласно целям фонда. Именно так работает Фонд нобелевской премии, созданный еще в 1900 году. То есть в идеале эндаумент инвестируется и сохраняется вечно.

Первая подобная организация зафиксирована еще в 1502 году в Англии, но в России первые эндаументы запустили около 15 лет назад. Сейчас в РФ порядка 200 таких фондов, размер которых варьируется от минимальных по закону трех миллионов рублей до семи миллиардов.

Но это не значит, что фонд Галицкого будет состоять только из его личных средств – это опасно из-за инфляции, волатильности (показатель изменчивости цены) и других подводных камней экономики. Вероятно, эндаумент «Краснодара» будет привлекать спонсорские деньги и средства благотворителей.

Интересно, что в европейском спорте такой способ управления не очень популярен. В академиях топ-клубов деньги неимущим, но талантливым воспитанникам дают либо сами клубы, либо их спонсоры – чаще всего, технические или букмекеры.

Стадион и парк, которые построил в Краснодаре Сергей Галицкий Фото: Getty Images

Зато в США эндаументы составляют основу студенческого спорта наряду с другими донорскими пожертвованиями. За их счет небогатые, но одаренные физически студенты получают стипендии в вузах, образование и шанс на спортивную карьеру.

В России мало примеров спортивных эндаументов. В 2008-м председатель правления банковской группы «Зенит» Алексей Соколов создал фонд в поддержку молодежного регби. На 2018 год его размер составлял 200 млн рублей. Один из самых больших эндаументов в России организовал Алишер Усманов в поддержку ветеранов фехтования. Его объем – миллиард рублей.

В апреле 2021-го о создании эндаумента объявили ВТБ и «Динамо». Целевой размер фонда – 5 млрд рублей. Дополнительные средства организаторы планируют взять у спонсоров – в том числе, у болельщиков «Динамо». Прямо на сайте фонда можно заполнить анкету и перевести деньги. Взамен обещают некие сюрпризы – программу лояльности только продумывают. Контролем средств займется попечительский совет во главе с Сергеем Степашиным, а инвестировать деньги фонда будет сам ВТБ.

Советник Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково» Вероника Мисютина оценила для Forbes , какой объем должен быть у эндаумента Галицкого: «Если на каждого из 300 воспитанников академии «Краснодара» тратится 1,5 миллиона рублей в год, а распределяемый инвестиционный доход от управления капиталом за вычетом всех расходов и капитализируемой части составляет 5%, то тело эндаумента должно быть не меньше 150 млн долларов». Это около 11 млрд рублей. Тот же Forbes оценивает состояние Галицкого в 3,5 млрд долларов.

Сергей Галицкий на матче «Краснодара» и «Базеля» в 2019-м Фото: Getty Images

Возможно, управляющей компанией эндаумента станет ЗАО «Объединенный капитал», которому принадлежит 33,33% акций «Краснодара». До этого Сергей Галицкий через эту компанию владел 80% «Негосударственного пенсионного фонда «Магнит».

Управление самим «Краснодаром» станет коллегиальным. «Предварительно руководство будет состоять из совета директоров и наблюдательного совета. Кроме того, будут банки, контролирующие исполнение обязательств. Это будут пассивные вложения, которые позволят без меня содержать футбольный клуб. Все будет прописано: сколько менеджмент имеет право тратить на свою зарплату, сколько на трансферы», – объяснил Галицкий.

В то же время самого предпринимателя ждет борьба с болезнью. «К сожалению, это тяжелое заболевание, требующее поездок на специальные процедуры. Сергею Николаевичу требуется операция, и его к ней готовят», – цитирует «Комсомольская правда – Кубань» источник в окружении Галицкого.

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