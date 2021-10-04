Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ.

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– Что скажете об идее убрать лимит на легионеров?

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– Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа. Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России. Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам.

– Сторонники лимита утверждают, что без него тренеры не будут доверять молодым российским футболистам. При этом вас часто ставят в пример как человека, который доверил место в старте Захаряну и Тюкавину, открыв их не только для «Динамо», но и для сборной. Если бы не было лимита, вы бы обратили на них внимание?

– Возраст не является камнем преткновения. В первую очередь я смотрю на качество игры и на стабильность. Неважно, сколько тебе лет, молод ты или нет. Качество игры стоит на первом месте. Можешь приносить пользу команде – будешь играть. Показываешь себя на тренировках – будешь играть, – сказал Шварц в интервью «Известиям»

Сандро Шварц стал главным тренером московского «Динамо» 14 октября 2020 года – с ним был подписан контракт до лета 2022 года.

Минувший сезон москвичи завершили на седьмом месте. После десяти туров РПЛ-2021/22 «Динамо» занимает вторую строчку.

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