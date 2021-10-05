Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин покинул должность по собственному желанию.
Он объявил это во вторник 5 октября на собрании клубов РПЛ – информация стала известна из источника РИА Новости, ее анонимно предоставил один из руководителей клубов. Сообщается, что исполнять обязанности президента будет Ашот Хачатурянц.
«Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию», – сообщал источник РБК днем ранее.
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- Прядкин был главой РПЛ с 14 ноября 2007 года.
- Функционера переизбрали на пятый срок в марте 2020-го.
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