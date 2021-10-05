Агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича подтвердил, что сербский коуч покинет пост.
«Да, Марко точно покидает «Локомотив». Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы», – цитирует Деяна Йоксимовича Sport24.
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- Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году и привел команду к победе в Кубке России.
- Ранее о возможной отставке тренера объявил инсайдер Нобель Арустамян.
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