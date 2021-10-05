5 октября при поддержке клубов РПЛ продлено соглашение с действующим вещателем «Матч ТВ» на показ матчей чемпионата России. Новый контракт рассчитан на четыре сезона.

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«Мы рады, что смогли донести свою позицию до всех клубов лиги и убедить их в правильности выбора в нашу пользу. Была проделана колоссальная работа за последние месяцы, но сегодня она не заканчивается – впереди масштабное обновление всех наших цифровых платформ и большой набор опций для зрителей. Кроме того, мы приняли решение о более тесном сотрудничестве с клубами и лигой для обеспечения максимального освещения новых сезонов нашего чемпионата. РПЛ остается на «Матч ТВ» еще, как минимум, на четыре сезона!», – прокомментировал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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Сперва планировалось проведение тендера, но клубы РПЛ высказались против этого.

Александр Тащин сменил на посту Тину Канделаки.

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