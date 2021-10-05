5 октября план новых боссов «Локомотива» наконец осуществился, и Марко Николич уехал в Белград. Слухи о смене тренера появились почти сразу после высадки в Черкизове Ральфа Рангника и Томаса Цорна. Немецкий функционер хотел выстроить в клубе новую систему и взять коуча, знакомого со своей философией. Николич под параметры Ральфа не подходил и оставался последней обузой от прошлого руководства.

Боссы искали повод расстаться с сербом и воспользовались первой же осечкой: кажется, немцы торопились, потому что вместо готового варианта на должность и.о. внедрили Дмитрия Лоськова. Возможно, Рангник понимал, что лучшего повода для расставания с Николичем не подвернется.

Марко Николич, «Локомотив» Фото: Getty Images

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Лучший повод – пятиматчевая серия без побед. И это не слишком весомомое основание для жестких санкций.

Во-первых, в РПЛ такая забуксовка легко нивелируется. Даже после неудачной серии «Локо» всего в двух очках от зоны ЛЧ.

Во-вторых, поражение от «Ростова» стало первым для Николича в РПЛ. Не тот повод, чтобы лишать тренера работы.

В-третьих, подобные серии случались с Марко и в прошлом сезоне. Но он исправил их 11 победами подряд, третьим местом в РПЛ, достойной игрой в ЛЧ и выигрышем Кубка.

Свежие пять матчей без побед легко оправдать кадровой политикой Рангника. Сначала руководство внесло панику инсайдами о продаже лидеров, потом подвезло пачку новичков, которых пришлось встраивать по ходу сезона. Для адаптации Марадишвили, Бека-Бека, Анджорина, Керка, Едвая и Тикнизяна требовалось время – его тренеру не дали.

Журналист «СЭ» Максим Алланазаров отметил , что проблемы Николича возникли не только из-за состава. «В последние месяцы в команде творилась полная неразбериха, игроки тренировалась двумя группами, а Николич не имел права определять, готов ли тот или иной футболист к матчу. Мексиканский врач, которого пригласил Рангник, мог сам решать кто выйдет на поле, а кто нет. Тренер получал список доступных для игр футболистов от мексиканца и никак не мог влиять на его решения, что вызывало справедливое недовольство Николича».

Еще Алланазаров добавил, что покупки не были согласованы с главным тренером: «Николич и его штаб часто узнавали все из новостей и видели новичков непосредственно на тренировках».

Фаустино Анджорин, «Локомотив» Фото: Getty Images

Любопытно, что всего 10 дней назад Марко вообще мог не париться о новой работе и даже не менять квартиру. Инсайдеры сообщали, что за ситуацией вокруг серба следит «Спартак». Новости о Николиче на «Открытии» появились сначала после проблем с продлением контракта в «Локомотиве», потом – после первых неудач Руя Витории.

«На месте «Спартака» я бы определился с главным тренером прямо сейчас. Его могли бы звать Марко Николич, например. Вот было бы идеальное решение», – отметил Василий Уткин 13 мая.

«Если бы у Витории был шанс отмотать на пару месяцев назад, он бы не согласился пойти в «Спартак». Уверен, что у Заремы и Ко уже есть альтернатива по тренерам. И с Николичем уже шепчутся», – сказал «КП» в августе агент Деннис Лахтер.

История могла кончиться абсолютно логично: красно-зеленые избавятся от неподходящего тренера, а красно-белые его подберут. Инсайдеры предполагали, что серба такой вариант тоже устраивал. Все складывалось идеально: «Локо» ждал осечки Николича, а Витория тонул возле 10-го места в РПЛ. Но неожиданный камбэк португальца спутал все расклады. «Спартак» выдал впечатляющую неделю: одержал две сухие победы в чемпионате и ярко грохнул «Наполи» в Италии.

Руй Витория и Куинси Промес, «Спартак» Фото: Getty Images

После такого тренера не убирают даже в непредсказуемом «Спартаке». Победа над лидером Серии А получилась настолько эмоциональной, что красно-белые болельщики еще крепче выбрали сторону в борьбе с руководством. Если бы не три победы, пауза перед матчами сборных выглядела идеальным временем для смены коуча.

Но история Николича и «Спартака» еще не закончена.

Во-первых, это подтвердил инсайдер Сергей Егоров. 4 октября он отметил: «Я знаю, какие люди стоят за Николичем. У Витории серьезные проблемы».

Во-вторых, «Спартак», испытывающий серьезные проблемы с реализацией, потерял двух важнейших игроков атаки: Понсе вылетел на три месяца, Промес – на три недели.

В-третьих, легкий календарь красно-белых испарился. С 16 октября по 24 ноября «Спартак» проведет восемь матчей: в ЛЕ москвичей ждут «Лестер» (дважды) и «Наполи», в РПЛ – «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» и «Ростов».

Хотя бы три этих фактора кричат о том, что Витория может лишиться работы совсем скоро. Пример боссов из Черкизово доказывает, что уволить коуча можно и за меньше неудачи.

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