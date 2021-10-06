Нападающий ЦСКА Антон Заболотный вошел в топ-500 самых значимых футболистов мира по версии World Soccer.

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«В прошлом сезоне этот высокий центрфорвард сыграл ключевую роль в сенсационном выходе «Сочи» в еврокубки. Его наградой стал летний переход в московский ЦСКА, где он и начинал профессиональную карьеру 10 лет назад. Постоянно вызывается в сборную России, однако на Евро-2020 не был задействован», – так World Soccer представил Заболотного в рейтинге.

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Помимо Заболотного в топ-500 самых значимых игроков мира попали еще трое россиян: форвард «Зенита» Артем Дзюба, Александр Головин из «Монако» и нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Есть в рейтинге World Soccer и легионеры из РПЛ: Сердар Азмун и Вильмар Барриос (оба – «Зенит»), а также Хвича Кварацхелия («Рубин»).

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