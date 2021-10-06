Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко признался, что принимал участие в договорных матчах.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Я участвовал в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава Богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный. Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все все знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел…

Чемпионат России Калиниченко: «Украинцы всегда играли в футбол лучше русских» 04/12/2020 В 15:09

У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот все тащит. С горем пополам один забили, я забил. Но нужен еще, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, все, как на зло, идет через одно место…

Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня «опекал», прямым текстом говорит: «Беги!» – и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который «не знает». В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого мяча у меня не было никогда… Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал», – написал Калиниченко в телеграм-канале

Первым клубом в профессиональной карьере Максима Калиниченко стал «Днепр». Полузащитник выступал в его составе с 1996 по 2000 год.

После этого Калиниченко перешел в «Спартак» и был игроком московского клуба до августа 2008 года.

В составе сборной Украины Максим дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.

Чемпионат России «Просто уроды». ВАР отобрал у «Спартака» пенальти и забитый мяч, а судья отпраздновал отмену гола 15/07/2020 В 17:47