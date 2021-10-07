Воспитанник «Спартака» Александр Прудников – триумфатор одного турнира. На молодежном чемпионате Европы-2006 форвард забил два важнейших мяча. В полуфинале против Германии c Тони Кроосом, Свеном Бендером и Ларсом Бендером в составе Прудников оформил единственный мяч и вывел Россию в финал. А в решающем матче против чехов (2:2, 5:3 пен.) спартаковец открыл счет и реализовал 11-метровый в серии пенальти.

Большому форварду пророчили большую карьеру. Но за 12 лет в футболе Прудников поменял команды 15 раз, редко где задерживаясь дольше, чем на полгода-сезон. В результате Александр наковырял за все время 31 мяч в 227 матчах. А его главное достижение во взрослом футболе – серебро чемпионата России со «Спартаком» в 2007-м. За это время Прудников, как Никита Баженов, практически стал мемом, трафаретом футболиста-лузера. Но мало кто из болельщиков, смеявшихся над форвардом, представлял, через что прошел Александр, чтобы добраться до большого футбола.

Прудников родился в Смоленске в 1989-м. Мальчика назвали Александром в честь папы. Сын обожал отца. Прудников-старший сам был атлетом, занимался вольной борьбой и рукопашным боем. Даже имел звание мастера спорта. Тренировал мужчину знаменитый мастер боевых искусств Тадеуш Касьянов – обладатель десятого дана по каратэ, автор учебников по технике боя, президент гильдии каскадеров России.

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Александр Прудников в матче за молодежную сборную до 19 лет против Германии Фото: Getty Images

О том, чем занимался Александр Прудников-старший, информации крайне мало, но известно, что мужчина был заметным криминальным деятелем в Смоленске. В середине 1990-х в регионе шел передел территорий: советские авторитеты и воры воевали с молодыми командами, составленными из боксеров и бойцов. Старики выступали за деление по территориальному признаку, а молодые признавали своей ту территорию, на которой стоял их спортзал.

Информации о тех годах почти нет, но на сайте «Компромат.ру» была статья о криминальных войнах в Смоленске. Согласно тексту, в мае 1995-го Александр Прудников-старший создал свою команду, зарегистрировав «Некоммерческий благотворительный фонд развития спорта». Группировка была не самой сильной, но и не слабой. Всего в городе насчитывалось 6-8 основных команд и 15-20 бригад помельче, война между которыми велась без остановки: покушения, взрывы, перестрелки, драки стенка на стенку.

В это время маленький Саша Прудников пропадал в спортзале. С трех лет папа сам тренировал сына, показывал приемы и учил подниматься после падений. Еще через четыре года мальчика отдали в школу футбола, и Саша совмещал борьбу и мяч под руководством отца. «Без уроков отца ничего не добился бы. Мои успехи – его заслуга. Он воспитал меня тем, кто я есть», – вспоминал Прудников. Но в 10 лет мальчик лишился главного героя своей жизни.

18 мая 1999 года Александр Прудников-старший возвращался домой. Под аркой его нагнали двое неизвестных и расстреляли в спину из пистолетов ТТ. С собой у Александра был газовый пистолет, но он даже не успел его вытащить.

Александр Прудников дает автограф болельщику Фото: Getty Images

Вот что вспоминает об убийстве очевидец. «Нам с ребятами было по 13-14 лет, и как раз шли из гаражей, попив там пива. Собрались переходить дорогу к арке, как оттуда раздались выстрелы, и пара человек выбежала, сели в авто и свалили. Люди разбегались. Проходя в арку, увидели труп человека, тогда и узнали, что это отец Александра Прудникова. По двору все тогда обсуждали: мафия, мафия. Он с нами иногда еще в футбол гонял возле развалюхи, но потом, вроде, переехали», – написал пользователь Афанасий Борщов в обсуждении паблика «Смоленские ОПГ 90-х».

В 2001-м юный форвард играл в первенстве России за сборную Смоленска. На турнире в Туле он приглянулся кому-то из спартаковских селекционеров. Позвонили домой, пригласили на просмотр в Москву. 12-летний Прудников переехал один, оставив в родном городе маму, бабушку и сестру.

Спустя пять он впервые серьезно заявил о себе, притянув молодежку к титулу на Евро-2006. После победы команду пригласили в Сочи на встречу с Владимиром Путиным, и президент поднял бокал за победу на Евро. В этот момент Прудников взял ответное слово и предложил тост за родителей. Пять тысяч долларов, которые Александр получил за победу на Евро, форвард отправил маме.

В одном из интервью Александра спросили об отце, но Прудников наотрез отказался поднимать больную тему.

«Лишь тот, кто сам потерял отца в десять лет, сможет меня понять. Поймите, я давно всех простил. У тех бандитов в любом случае ничего хорошего в жизни не будет. А если и я стану жить с чувством мести, кому это поможет? Не собираюсь превращаться в таких же, как они. У меня в жизни иные цели. Отец мог быть выдающимся чемпионом, но обстоятельства помешали. В середине 1980-х для успеха в спорте требовались большие деньги или большие связи. Значит, моя задача – реализовать папины мечты», – сказал Прудников.

Александр Прудников и Александр Сапета поднимают кубок молодежного Евро-2006 Фото: Twitter

В апреле 2007-го молодой форвард дебютировал за «Спартак» в матче против «Луча-Энергии» благодаря Владимиру Федотову, который доверял воспитанникам академии. Коуч выпустил мощного нападающего под конец матча при счете 1:1. На 87-й минуте с передачи Егора Титова, которого Прудников считал в детстве одним из любимых игроков, 18-летний форвард забил дебютный мяч в большом футболе и принес победу «Спартаку». Александр посвятил гол отцу. «Эмоции после взятия ворота? Не могу ничего даже рядом поставить! Когда ты забиваешь, тебя просто разрывает от радости. Тем более в такой момент, в таком матче!» – добавил футболист.

За любой неудачей профессионального спортсмена тянутся литры пота и крови. Для людей, которые не умеют сопереживать, Прудников может и стал форвардом-неудачником. Но бывший игрок «Спартака» как мог боролся за мечту и память об отце. И Прудникову-старшему точно не было бы стыдно.

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