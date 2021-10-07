Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев попал в список главных молодых талантов мирового футбола по версии The Guardian.

Английское издание составляет ежегодный топ самых талантливых игроков до 17 лет. Пиняев – единственный россиянин в рейтинге.

«Пиняев считался восходящей звездой российского футбола еще до того, как в 2019 году попал на просмотр в «Манчестер Юнайтед». Он впечатлил селекционный отдел, но из-за правил Великобритании клуб не мог подписать игрока до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. Отзыв, который он получил в Манчестере, попал в заголовки в России: «Пиняев – самый яркий игрок, побывавший на просмотре в клубе за последние 15 лет».

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Пиняев – миниатюрный (рост – 167 см), подвижный, динамичный, креативный игрок, который может играть на любой позиции в атаке, будь то крайний форвард, номер 10, ложная девятка или второй нападающий. Он обладает хорошим видением поля и отличным голевым чутьем. После перехода в «Крылья Советов» Пиняев сохранил статус одного из самых ярких молодых игроков России», – так The Guardian представил Пиняева в рейтинге.

Также в топ главных молодых талантов от The Guardian попал еще один игрок с постсоветского пространства – Егор Ярмолюк из «Днепра-1».

Другие яркие представители рейтинга – нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко и полузащитник «Барселоны» Гави. Полный список доступен здесь.

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