КДК РФС не стал выносить санкций по инциденту с болельщиком «Спартака» в перерыве матча 10-го тура РПЛ с «Ахматом».

Сообщалось, что сотрудники полка имени Ахмата Кадырова избили дубинками двух фанатов московской команды. На ролике зафиксировано, как сотрудники с нашивкой «Полк А. А. Кадырова» на спине кого-то окружили. Запись прерывается словами «Эй, убери».

Позже стало известно, что был задержан только один болельщик. Как сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, задержанный фанат находился в неадекватном состоянии: оскорблял людей на национальной почве и пытался избить медиков, которые оказывали ему помощь, а его самого никто не бил.

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«КДК РФС принял к сведению, что болельщик «Спартака», который был задержан, был доставлен в дежурную часть и решением суда был привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. Согласно рапорту делегата, в данной ситуации отсутствовал факт дисциплинарного нарушения», – сказал Григорьянц РИА Новости

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Александр Соболев.

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