Ольга Смирнова, выигравшая конкурс «Мисс «Спартак» в 2019 году, вошла в обновленный тренерский штаб Руя Витории.
На официальном сайте московского клуба обновили профиль Смирновой, которая теперь значится как тренер по физической подготовке. Раньше Ольга работала в академии «Спартака».
- Смирнова – двукратная чемпионка России и мастер спорта по легкой атлетике.
- «Спартак» после десяти матчей занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 16 очков.
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