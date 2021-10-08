Опубликовано 08/10/2021 в 10:35 GMT

Ольга Смирнова, выигравшая конкурс «Мисс «Спартак» в 2019 году, вошла в обновленный тренерский штаб Руя Витории.

На официальном сайте московского клуба обновили профиль Смирновой, которая теперь значится как тренер по физической подготовке. Раньше Ольга работала в академии «Спартака».

Смирнова – двукратная чемпионка России и мастер спорта по легкой атлетике.

«Спартак» после десяти матчей занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 16 очков.

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