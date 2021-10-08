Дочь Андрея Аршавина, 13-летняя Яна, выступит в шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Яна появится в категории «Дети» – ее номер ожидается в девятом выпуске программы.

«В танцах я где-то шесть лет. Мне сейчас очень нравится это увлечение. Мама любит поспрашивать, что делали на тренировках, всегда интересуется. Папа тоже поддерживает, желает удачи. Говорит: «Ты всех порвешь!» Он поддерживает, да, это же папа. На шоу я пришла за опытом. Понятно, что хочется победить, но я пришла в первую очередь за опытом. Не уверена, что выдержу физически и в некоторых движениях. Я вообще не уверена в себе», – рассказала Яна в анонсе программы

Девятый выпуск шоу «Новые танцы» выйдет в субботу, 9 октября, на телеканале ТНТ. Начало – в 21:00 (мск).

Членами жюри в «Новых танцах» – Егор Крид, Мигель и Егор Дружинин.

Чемпионат России Жирков и Аршавин претендовали на «ЗМ». Шава обошел Златана и Бензема 01/09/2021 В 09:00

Чемпионат России Аршавин видит Кержакова сменщиком Семака в «Зените» 03/08/2021 В 16:41