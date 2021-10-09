Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о посещении матча «Майами» с Леброном Джеймсом в составе и об обидном для себя моменте.

«Как-то зимой мы были в отпуске в Америке. Я пошел на матч НБА, играл «Майами» с кем-то. Мне нравился Джеймс, он тогда играл с Уэйдом в одной команде – Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд. Наши места находились у входа в подтрибунное помещение. И когда игра закончилась, все болельщики потянули руки к баскетболистам. А я совсем рядом сидел. И Джеймс идет один, как-то он уходил раньше времени. И я встал и начал тянуть руку к нему. Он посмотрел на меня и просто прошел мимо. Это был очень неловкий момент. Никогда бы не подумал, что Джеймс мне не отобьет пятерку», – рассказал Игнашевич на ютьюб-канале «Деньги пришли»

2 октября 2021 года Игнашевич возглавил калининградскую «Балтику».

Сергей – бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

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