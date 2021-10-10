«Локомотив» объявил о договоренности с новым главным тренером – Маркусом Гиздолем, который сменил Марко Николича.

О назначении сообщается на официальном сайте клуба. «В ближайшее время известный немецкий специалист займет должность главного тренера», – сообщается в релизе.

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Гиздоль тренировал «Штуттгарт» U-17 и «Хоффенхайм-2», затем работал главным тренером основы «Хоффенхайма» и ассистентом главного тренера «Шальке 04».

С 2016 по 2018 годы Маркус Гиздоль возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кёльн».

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