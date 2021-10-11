Очередной немецкий тренер в чемпионате России – в «Локомотив» пришел Маркус Гисдоль, о котором вряд ли слышал кто-то, кто не включал Бундеслигу. В Германии у него репутация пожарного для аутсайдеров: Гисдоль приходил спасать «Хоффенхайм», «Гамбург» и «Кёльн», когда они стояли в зоне вылета, успешно выводил из кризиса и без подвигов стабилизировал ситуацию.

При этом Гисдоль никогда не прописывал в контракте премию за сохранение команды в элите и вообще не был фанатом своего статуса: «Не считаю себя спасателем, у меня появилась такая роль только в Бундеслиге. До этого [в молодежном/полупро футболе] я всегда играл на повышение и получалось неплохо. Я привык выигрывать чаще, чем проигрывать. Это сложная задача – привыкнуть к ситуации, в которой для победы вы с командой должны постоянно быть на пике возможностей.

Я не этого хотел, когда начинал тренерскую карьеру

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В экстремальных ситуациях всегда приходится сильно меняться. Я хотел быть и спасателем, но также хотел бы создать команду с нуля, провести предсезонку, разработать философию игры. Но вряд ли такое можно планировать, в конце концов, большинство тренеров сталкиваются с этой проблемой».

Но после тушения пожаров нужно что-то строить, и вот здесь по Гисдолю есть вопросы. Ему приписывают прогресс Роберто Фирмино и Никласа Зюле, но с раскрытием безумного «Хоффенхайма» гораздо лучше справился его ассистент Юлиан Нагельсманн – все мы знаем, где сейчас он, а где Гисдоль. «Гамбург» после спасения все же вылетел спустя год, причем без Гисдоля команда рванула в развязке сезона, но было уже поздно. В «Кёльне» Маркус прославился не только резким скачком со дна Бундеслиги в середину, но еще и безвыигрышной серией в 18 матчей. Когда вскоре за ней наступила очередная черная полоса, боссы «Кёльна» выждали только 8 игр без побед – иначе команда тоже провалилась бы вниз.

Маркус Гисдоль в «Кёльне» Фото: Getty Images

Инсайдеры «Гамбурга» писали , что у Гисдоля достаточно прогрессивный набор тренировок, но есть определенная проблема с переложением теории на практику. Акценты в занятиях (на отработку агрессивного прессинга и смену позиций в позиционных атаках) он перенял у Рангника, когда ассистировал ему в «Шальке». Но решения Гисдоль принимает шаблонные и не самые взвешенные (например, в «Гамбурге» он как-то посадил на лавку нынешнего лидера «Зенита» Дугласа Сантоса), а поэтому в матч-менеджменте ему расти и расти. Возможно, сказывается нехватка опыта ключевых решений – к 52 годам тренер работал главным всего в трех профессиональных клубах. Маркус – промежуточное звено между прогрессивным поколением Тедеско/Шварца и поколением теоретиков в духе Рангника – он определенно не гений с планшетом, но в нюансы погружен достаточно.

Назначение Гисдоля-спасателя в «Локо» пока говорит только об одном: Рангник достаточно грустно смотрит на положение дел в команде. «Локомотив» в игровом кризисе – и Маркуса приводят за руку тушить пожар. Вероятнее всего, он справится с этим и будет, как когда-то в молодежном футболе, чаще побеждать, чем проигрывать. Но в конце сезона встанет объективный вопрос – как быть дальше?

Ральф Рангник Фото: Getty Images

С одной стороны, Маркус никогда не добивался крутого прогресса и не делал результат на продолжительной дистанции. Пусть каждый случай в Германии уникален, а клубы и тренеры не всегда шли по одному пути, но факт – некая закономерность в Бундеслиге уже сформировалась.

С другой, в случае удачного старта в «Локо» Рангник точно не будет скидывать друга и бывшего помощника на середине пути, отказав ему в попытке перезагрузить карьеру. Гисдоль впервые получит долгожданный шанс создать команду с нуля при поддержке людей, которые точно доверяют его курсу. Это будет эксперимент, но вполне закономерный.

Важно понимать, что и выбор у Рангника на немецком рынке свободных тренеров был очень скудный. Гисдоль на нем, наверное, даже второй по амбициям вариант. Выше только 39-летний Флориан Кофельдт из вылетевшего «Вердера», который сейчас ждет отставок в Бундеслиге и нового шанса доказать крутые авансы на родине.

У Гисдоля, наоборот, все шансы в Германии закончились. Даже работу в «Кёльне» он получил во многом вопреки, потому что «Гамбург» здорово подмочил его репутацию. После отстранения от работы тренер висел на контракте с ганзеатами еще около 16 месяцев: поехал в кругосветку, светился экспертом на телеканалах, потерял одного из двух верных помощников, который просто устал ничего не делать и получать зарплату. Клуб экономил на отступных, но Гисдоля этот расклад вполне устроил.

Маркус Гисдоль и Себастиан Борнау, «Кёльн» Фото: Getty Images

И поэтому мотивация у Маркуса сейчас как никогда высокая: перед ним пример Сандро Шварца, который в Бундеслиге тоже работал не топово, но для «Динамо» этого оказалось более чем достаточно. Очевидно, что следующий контракт Сандро будет посолиднее – в России он заново сделал себе имя. Этого же хочет и Маркус.

Что еще говорит в пользу Гисдоля: в отличие от многих немцев, он готов к далеким переездам и еще в 2018-м году посматривал на экзотическую Японию как новый вызов. И, конечно, Маркус обожает встраивать в игру ноунеймов сразу из академий. «Часто молодые игроки приносят беззаботность», – цитата Гисдоля, которая четко может охарактеризовать его «Хоффенхайм», который регулярно пробивал тотал больше 2,5. Настроенному на омоложение «Локо» это все кстати, но будет нервно.

Гисдоль – проверенный вариант, чтобы устранить огонь и выбор вполне логичен. Но доверить ему же высаживать новый лес на пепелище – риск, на который Рангник вряд ли пошел бы в Германии. Но в России можно.

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