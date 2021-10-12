Из душевного монолога Варелы вы узнаете:

как на Зидана-младшего давила популярность Зинедина;

какой чемпионат – самый мощный;

чем подкупил Варелу Жозе Моуринью;

когда нужно валить из Латинской Америки в Европу;

чем лимит плох для сборной России.

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«Из зарубежных клубов я поддерживаю «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Для меня два особенных клуба. Третья команда, которую поддерживаю в Европе, – «Атлетико» Мадрид. Там было очень много уругвайцев: Годин, Форлан, Суарес. Луис всегда мне нравился, но Кавани сейчас как-то ближе. На поле многим казалось, что у них противостояние, кто круче, но вообще-то все нормально. В раздевалке они спокойно общаются.

Луис Суарес и Эдинсон Кавани в сборной Уругвая Фото: Getty Images

Для тебя уругвайцы загадочные?! Почему (по-русски)?! Могу сказать про себя, Диего Лаксальта и Фабиана Бальбуэна: мы все – открытые ребята. Да, может быть, Годин и Хименес – по-футбольному злые защитники. Есть такое, что их с детства учат быть агрессивными, жесткими, неуступчивыми. Это касается не только центральных защитников, но и латералей. Я в меньшей степени агрессивен, Диего – в большей. Я раньше об этом не задумывался. Этому учат с детства, это в крови.

Я понял, что моя жизнь напоминает сказку, когда в 18 лет заключил первый профессиональный контракт с «Пеньяролем». Всегда хотел стать футболистом, мечтал играть в топ-клубе, за сборную и завершить карьеру на пике. С футболом, думаю, закончу в 38 лет, когда не смогу играть на максимальном уровне. Представляю ли я себя в Арабских Эмиратах? Если мне предложат условия и команду, то, возможно, соглашусь поехать туда в конце карьеры. Сейчас таких предложений не поступало, а мои мысли только о «Динамо».

Гильермо Варела, «Динамо» Фото: Getty Images

В одном интервью я говорил, что моя детская мечта – играть в «Барсе» или «Реале». Потому что это Ла Лига. Всегда ею интересовался, всегда смотрел Класико. Честно говоря, в детстве больше предпочитал «сине-гранатовых», мечтал играть в Каталонии. Испания мне очень сильно напомнила Уругвай. Плюс много уругвайцев живет на Пиренеях. Моя родная сестра, например, – в Валенсии. Когда закончу с футболом, 100% поеду жить в Валенсию!

У меня есть одноклубник мечты – Месси. Даже не в «Барселоне» дело, просто это тот человек, с кем бы хотелось находиться в команде. Но это, скорее всего, невозможно.

В «Кастилии» было много талантов: Мариано Диас, Рауль де Томас, Мартин Эдегор, Маркос Льоренте, Энцо Зидан. Зидан-младший талантлив. Его жесты и техника похожи на отца. Если б не популярность Зинедина, может быть, он бы достиг большего. Он из-за этого комплексовал. Сложно, когда на тебя смотрят и сравнивают с отцом. А когда ты еще и талантливый и тебя все время сравнивают, то вдвойне сложнее. Мне в этом плане легче. Мой отец не из спорта: он механик.

Энцо и Зинедин Зидан, Давид Беттони, Хамиду Мсайди Фото: Getty Images

Ты спрашиваешь, нужен ли основной команде дубль. Да, это важно. Все, кого я перечислил ранее, вышли из «Кастилии». Важно быть в основной структуре и делать шаг вперед.

Если, например, в «Динамо» играли бы одни иностранцы, для развития российского футбола, а именно с точки зрения сборной, это было бы плохо.

Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата. В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира. У меня первая машина в Манчестере была «Шевроле Каптива». А самая первая моя машина – «Пежо 307».

Правостороннее движение – это очень сложно. Я не выезжал на встречку, но отец – да. На кольцевой дороге. Машины шли в одну сторону, а он в другую. После аварии родителей, из-за которой мама осталась в кресле, у отца был небольшой страх. Хотя это и не страх, а скорее неуверенность. У меня самого ничего такого нет в плане вождения. Езжу спокойно.

Гильермо Варела, «Динамо» Фото: Getty Images

Переезд в «Манчестер» я не считаю ошибкой, ведь всегда хотел играть в топ-клубе. И это было правильное решение. Я бы посоветовал молодым сначала набраться опыта в своей стране, а потом уже уезжать в Европу. Так будет легче закрепиться. Не надо повторять за мной.

Я же, кстати, чемпион Англии по юношам. Там я почувствовал жесткую британскую манеру. Это атлетичный футбол: нужно быть крепким, посещать тренажерный зал. Плюс быстрый футбол. Вот в Испании больше техники и тактики. В России тоже много контакта, но при этом игра быстрая и динамичная. Есть матчи, когда нужно очень много бегать. У меня рекорд в России – 12 км за матч.

Чтобы остаться в Англии, мне не хватило смелости и наглости. После разговора с Моуринью я уехал. Что меня подкупило в Жозе? Он очень прямой человек, говорил как есть. Есть тренеры, которые говорят: «Вот! Оставайся! Ты нужен». Неискренне. А Жозе – искренний. Он вызвал меня к себе и сказал: «Гиля, ты молодой. У тебя не будет возможности много играть. Ты будешь в основном сидеть на скамейке. Допустим: 3-4 матча в запасе, а потом сможешь выйти на одну игру. Но это опыта тебе не прибавит. Лучше найти другую команду, где ты будешь играть постоянно».

Гильермо Варела, сборная Уругвая Фото: Getty Images

Обижен ли я на кого-то в своей карьере? Не знаю. А зачем это вообще говорить?

Моя жизнь напоминает поиски. Я ищу спокойствие и благополучие, но не финансовое. Просто хочется чувствовать себя как дома, в своей тарелке. Приехал в Россию и понял, что нахожусь дома. Меня хорошо приняли.

Я играл в Уругвае, Англии, Испании, Германии, Дании, сейчас – в России. Если расставлять чемпионаты от самого сильного до самого слабого, то на первом месте – Англия, потом Испания, Германия, Россия четвертая, Дания – пятая, Уругвай на шестом месте. У меня на родине проблемы со стадионами, инфраструктурой, уровень игры ниже, но талантов очень много. Но условия… Поля плохие, денег мало, бедность, нет возможности играть, поэтому многие и уезжают в Европу.

Моя жена – мой личный фитнес-тренер. Главный тренер клуба – женщина? В России, думаю, это возможно. Многое меняется. Вот, например, судят уже женщины. Может, будет и тренер-девушка. Почему бы и нет (на русском)? Кстати, мое любимое слово на русском – «почему».

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