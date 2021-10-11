Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал назначение немца Маркуса Гиздоля главным тренером «Локомотива».

45-летний коуч выложил в инстаграме скриншот заголовка одного из материалов о достижениях Гиздоля в Германии: «высшее место – восьмое и три спасения». На это Евсеев ответил своими успехами на посту главного тренера «Уфы», в которой он работал с марта 2019 по октябрь 2020 года. «Два спасения и девятое место с «Уфой», – написал Евсеев в инстаграме.

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Гиздоль тренировал «Штуттгарт» U-17 и «Хоффенхайм-2», затем работал главным тренером основы «Хоффенхайма» и ассистентом главного тренера «Шальке 04».

С 2016 по 2018 годы Маркус Гиздоль возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кёльн».

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