Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может уехать в Европу в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Calciomercato Даниэле Лонго, «Байер» и «Лион» возобновили переговоры о трансфере иранца. Оба клуба хотели бы подписать 26-летнего форварда на правах свободного агента. Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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«Байер» пытался подписать Сердара Азмуна летом, но посчитал его трансфер слишком дорогим и переключился на другие варианты.

Согласно информации L’Equipe, «Лион» был готов заплатить за иранца 15 миллионов евро плюс бонусы. «Зенит» хотел получить за Азмуна 20 миллионов евро.

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