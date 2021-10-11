Нападающий «Зенита» Сердар Азмун предстанет перед судом: жительница Казани требует целью установления отцовства футболиста и взыскания алиментов.

Пара начала встречаться в 2018 году, когда Азмун выступал за казанский «Рубин». После рождения дочери в мае 2021-го футболист якобы отказался добровольно признавать отцовство и в полном объеме выплачивать алименты. Сейчас он перечисляет на девочку 12 тысяч рублей ежемесячно.

«У меня нет сомнения в том, что отцом малышки является Азмун, я видел ребенка, он как две капли воды похож на него. И сам футболист в этом не сомневается, есть сообщения, где он рекомендует назвать дочку конкретным именем. Проблема в том, что он может покинуть Россию, подписав в ближайшее время контракт с одним из европейских клубов, и тогда провести генетическую экспертизу, установить отцовство и привлечь его к ответственности будет затруднительно», – рассказал юрист истца Андрей Дмитриев, сообщает «Петербургский дневник»

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Первое заседание по делу Азмуна состоится 8 декабря.

Сердар перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2019 года. Его соглашение рассчитано до конца этого сезона.

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