Защитник «Барселоны» Жерар Пике поздравил с юбилеем Никиту Симоняна. Первый вице-президент РФС сегодня празднует 95-летие.
«Привет, мой друг, Никита Симонян! Счастливого дня рождения! Это ваш юбилей, 95 лет. Надеюсь, у вас будет отличный день в кругу семьи и друзей. Шлю вам крепкие объятия из Испании. Хорошего дня!» – сказал Пике в видеобращении, опубликованном в официальном твиттере сборной России.
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Также Симоняна поздравил полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян: «Наш дорогой Никита Павлович. Поздравляю вас с днем рождения, желаю вам счастья, успехов, долгих лет жизни. Всего наилучшего, надеюсь, скоро увидимся. До свидания и до встречи».
- Никита Симонян – четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.
- В составе сборной СССР Симонян одержал победу на Олимпийских играх в 1956 году.
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