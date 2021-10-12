Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился переживаниями от смерти отца.

«После смерти отца изменилось абсолютно все. Моя жизнь, как и жизнь семьи, точно не будет прежней. Как бы сейчас ни было тяжело, надо принимать ситуацию и идти дальше. Конечно, это непросто, но это надо сделать. Врать не буду: я все еще плачу, глядя на фото отца. Дома висит фотография… В один из дней пришел в плохом настроении… Посмотрел на улыбку отца, и пошло. Сложно объяснить: просто перекрывает и не можешь остановиться. Наверное, в последний раз плакал около месяца назад.

Затем жена подходит и успокаивает. Поймите, для супруги тоже тяжело: она не сразу понимает, в чем дело. Тяжело описать… Наверное, только с потерей отца понял, что может быть такое ощущение… Особенно когда понимаешь, сколько всего он мог еще сделать, посмотреть… Начинаешь прокручивать, в голову лезет очень много мыслей. Эмоции дают о себе знать. Но я чувствую, что он рядом. Отец снился многим близким. Как таковых знаков нет, но… Даже если его нет, прекрасно понимаю, что он рядом и помогает мне. Как бы ужасно ни звучало, но после смерти отца у меня в карьере пошел толчок: стал больше играть, дебютировал в Лиге чемпионов, сейчас попал в сборную. В такие моменты прекрасно понимаю, что в этом его огромная заслуга. Он помогает мне», – приводит слова Сутормина «Чемпионат»

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Сутормин дебютировал за сборную России в матче со Словакией. В игре со словенцами футболист вышел с капитанской повязкой.

В нынешнем сезоне Сутормин провел за «Зенит» 12 матчей, забил 4 мяча и сделал 1 ассист.

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