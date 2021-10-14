Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о Роберто Манчини времен работы с коучем в «Зените».

– Он приехал каким-то очень серьезным человеком. У нас был даже разговор, что он хотел купить меня в «Лацио». Слава Богу, что не купил!

– А почему? Что такое?

Футбол Манчини: «Будет странно, если Джорджиньо не получит «Золотой мяч» 09/10/2021 В 21:01

– Он меня даже в основном составе не видел, когда пришел. Были моменты, когда просто придирался. Подходит как-то и говорит, что я не там стою. Я спросил, где нужно. Он подвинул меня на 15 сантиметров и начал ругаться, называть всякими словами. Я спросил, какая разница. В общем, придирался постоянно. То плохо бегу, то еще что-то. У нас была схема игры, как двигаться в обороне команды, и нужно было делать упражнения на ускорение по итальянской системе. Потом четыре защитника уходят, и выходят те, кто в запасе. Я вышел, побежал, а он снова начал ругаться на итальянском. Я уже и матом на него!

– Ты матом на него? Не выгонял с тренировки за это?

– Была игра в Турции, где он кричал мне: «Overlap!» (перекрывай – англ). Я ответил ему агрессивно нехорошим словом – «Иди ты!» – и он меня заменил. После этого я игр пять-шесть сидел в глухом запасе, – сказал Жирков на ютьюб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Жирков покинул «Зенит» летом 2021 года.

В данный момент футболист играет за клуб ЛФЛ «Аминьево».

Чемпионат России Жирков и Аршавин претендовали на «ЗМ». Шава обошел Златана и Бензема 01/09/2021 В 09:00