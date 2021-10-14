В московском «Спартаке» произошла утечка: в интернет попала презентация о финансовой деятельности клуба.
Согласно документам, опубликованным телеграм-каналом Black Mirror, Максимилиан Кофрие обошелся «Спартаку» в 3,8 млн евро, а Виктор Мойзес – в 5,8 млн. Также в документах сказано, что на зимнюю трансферную кампанию московского клуба в бюджете заложено 7,421 млн евро, а продать игроков «Спартак» планирует на 12,75 млн.
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- В данный момент, после десяти матчей, «Спартак» с 16 очками занимает седьмое место в чемпионате России.
- По оценке Transfermarkt, состав «Спартака» стоит 125,5 млн евро.
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