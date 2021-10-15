Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на претензии по поводу последнего дерби со «Спартаком».
«Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории. Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с «Краснодаром» у нас была классная игра: по качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», – приводит слова Акинфеева Sport24.
- Последний матч между «Спартаком» и ЦСКА состоялся 20 сентября в рамках восьмого тура РПЛ.
- Победу в этой игре отпраздновали армейцы со счетом 1:0.
Чемпионат России
Тренер Касильяса поставил Акинфеева в один ряд с испанцем
Маркизио считает, что «Зениту» будет сложно с «Ювентусом» из-за календаря – впереди матчи со «Спартаком» и «Динамо»
Чемпионат России
Акинфеев побил рекорд РПЛ по матчам – ближе всех к нему Дзюба
ЧМ. Квалификация. Европа
Карпин хотел видеть Акинфеева в сборной. Вратарь отказал