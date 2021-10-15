Петербургский «Зенит» стал лауреатом международной премии Football Content Awards, которая посвящена созданию футбольного интернет-контента, в категории International . Церемония вручения наград состоялась в Лондоне.

В этой категории номинировались лучшие клубы не из Англии и сборные. Второе место заняла национальная команда Англии, третье – шотландский «Селтик», сообщает сайт организации

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Также на победу в этой категории претендовали московский «Спартак», австралийский «Мельбурн», итальянские «Рома», «Милан» и «Интер», сборная Италии и испанская «Барселона».

Премия Football Content Awards существует с 2012 года. Российский клуб победил впервые.

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