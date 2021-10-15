Петербургский «Зенит» стал лауреатом международной премии Football Content Awards, которая посвящена созданию футбольного интернет-контента, в категории International . Церемония вручения наград состоялась в Лондоне.
В этой категории номинировались лучшие клубы не из Англии и сборные. Второе место заняла национальная команда Англии, третье – шотландский «Селтик», сообщает сайт организации.
Лига чемпионов УЕФА
Маркизио: «Юве» сильнее «Зенита», у которого сложный календарь»
- Также на победу в этой категории претендовали московский «Спартак», австралийский «Мельбурн», итальянские «Рома», «Милан» и «Интер», сборная Италии и испанская «Барселона».
- Премия Football Content Awards существует с 2012 года. Российский клуб победил впервые.
Чемпионат России
Жирков рассказал, как и за что послал матом Манчини
Чемпионат России
«Все еще плачу, глядя на фото». Сутормин – о смерти отца