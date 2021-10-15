Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» бразилец Клаудиньо ответил на вопрос, мог бы он сменить гражданство и выступать за сборную России.
– Представим, что тебя вообще перестанут вызывать в сборную Бразилии. Рассмотрел бы возможность получить гражданство России и играть за нас?
– В принципе, да. У меня есть мечта – сыграть на ЧМ. Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха! – приводит слова Клаудиньо Sport24.
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- 7 августа 2021 года «Зенит» объявил о подписании Клаудиньо. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.
- Клаудиньо выступил на Олимпиаде-2020 в Токио, но еще не играл за основную сборную Бразилии.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России после 10 матчей, в активе команды 23 очка.
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