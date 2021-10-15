Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не видит себя в другом клубе.

– Все были уверены, что Месси завершит карьеру в «Барсе», но он ушел. Есть хоть один процент вероятности, что ты сыграешь за какую-то другую команду кроме ЦСКА?

– На сегодняшний день – нет. Хотя Месси так же говорил. Но я реально не вижу себя нигде больше, – рассказал 35-летний Акинфеев, – приводит слова Акинфеева Sport24

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Акинфеев выступает за главную команду ЦСКА с 2002 года.

В нынешнем сезоне РПЛ вратарь провел 10 матчей, 5 из которых отыграл всухую.

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