Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не видит себя в другом клубе.
– Все были уверены, что Месси завершит карьеру в «Барсе», но он ушел. Есть хоть один процент вероятности, что ты сыграешь за какую-то другую команду кроме ЦСКА?
– На сегодняшний день – нет. Хотя Месси так же говорил. Но я реально не вижу себя нигде больше, – рассказал 35-летний Акинфеев, – приводит слова Акинфеева Sport24.
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  • Акинфеев выступает за главную команду ЦСКА с 2002 года.
  • В нынешнем сезоне РПЛ вратарь провел 10 матчей, 5 из которых отыграл всухую.
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