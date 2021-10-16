Летом 2021-го именно от «Рубина» ожидали прорыва. Начинался второй полноценный сезон Леонида Слуцкого: в прошлом он остановился в трех очках от топ-3, вывел казанцев в еврокубки, а клуб летом усилился и сохранил почти всех лидеров. Но вместо прогресса «Рубин» вылетел из Лиги конференций, после чего победил лишь однажды за семь игр. Три последние матча и вовсе закончились поражениями.

Не каждый тренер сохранит должность в такую бурю, но Слуцкому, кажется, ничего не угрожает. Никаких инсайдов и даже размышлений на тему – Леониду доверяют, под него собрали проект и тратят деньги, его именем раскручивают клуб и притягивают болельщиков. Но история показывает, что Слуцкого увольнять не нужно – он легко может уйти сам, если загрустит, и пожелания руководителей тут роли не играют.

Главный тренер Леонид Слуцкий, «Рубин» Фото: Getty Images

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Перенесемся в 2009 год. Леонид неплохо шел с «Крыльями Советов», но в 12-м туре случился якобы договорной матч с «Тереком». Расследование так и не провели, официальных доказательств до сих пор нет, но подозрения возникли сразу у всех, кто матч видел – и Слуцкого раскритиковали за сдачу игры. От злополучной встречи коуч не отошел даже спустя много лет, как он признавался в автобиографии Игорю Рабинеру в 2016 году, а сразу после матча было совсем тяжело.

Если в первые дни Леонид еще держался (даже обратился к болельщикам через ТВ), то всего через пару недель тон сменился: «Как-то надо определиться: если поддерживаем команду, неважно кто в ней находится, кто в ней играет, значит, мы ее поддерживаем. А если мы с третьей минуты так кричим, то, наверное, это не добавляет энтузиазма. И так уровень психологического раздражения достаточно высокий. Когда футболисты с третьей минуты слышат эту фразу... Поверьте мне, лучше играть без болельщиков, пусть придет пять тысяч тех, кто будут поддерживать в любую секунду».

Леонид Слуцкий, «Крылья Советов» Фото: Getty Images

Призыв не сработал – болельщики продолжили свистеть, «Крылья» впали в депрессию и в 15 играх после матча с «Тереком» победили лишь трижды. Под этот же свист Слуцкий написал заявление об уходе и под него же ушел.

Следующие хайлайты уже из ЦСКА: там Леонид задержался на семь лет, но в этом немалая заслуга Евгения Гинера. По слухам, Слуцкий хотел покинуть красно-синих примерно миллион раз, а у Гинера стоял специальный шредер под тренерские заявления. Один кризис Леонид все же не выдержал, а владелец ЦСКА, видимо, устал резать бумагу – тренера отпустили. Но этому предшествовала тяжелейшая осень с шестью победами в 19 играх, тремя подряд слитыми принципиальными матчами и петицией болельщиков об отставке

Леонид Слуцкий Фото: Спорт-Экспресс

Сборная в карьере Слуцкого не исключение. Международные матчи играются короткими отрезками, в них трудно выделить кризис, зато можно обнаружить большой провал – у Леонида он случился на Евро-2016. Эту лямку Слуцкий тянуть тоже не захотел и, запомнившись единственным, но вечным «мы – говно», отбыл по причине морального истощения.

Нарушить хрупкие механизмы Слуцкого может даже такая бытовая вещь, как драка на тренировке. С этим ему не повезло уже в «Витессе». Провинился Ришедли Базур, некогда подающий надежды игрок «Аякса», напав на товарища. Леонид удалил дебошира с тренировки, но был послан в духе «ты для меня не авторитет». Ситуация аукнулась клубу пятиматчевой серией поражений. И хотя ни одна живая душа в Арнеме наверняка не хотела тренерской отставки, Слуцкий не выдержал – уволился через прессу и всех шокировал.

В «Рубине» соблюдено базовое условие для того, чтобы Слуцкий поник – внушительная серия без побед. И коуч уже нервничает: обычно вежливый любимец медиа надерзил журналистке после «Ракува», в ответ на простой вопрос о планах выдав грустный спич: «Если вы можете, вися над пропастью в неосознанном состоянии, планировать будущий отпуск – я вам очень сильно завидую». Но это не все – за два месяца Леонид успел дважды включить режим берсерка, накинувшись сначала на «Ак Барс Арену» по поводу газона (и вынудив администрацию все же закрепить стадион исключительно за «Рубином»), а потом и на судью Сергея Иванова. Рефери даже жалко – он всего лишь удалил Слуцкого (того же Тедеско регулярно дисквалифицировали), но в ответ получил гневную прожарку по ТВ с обвинениями в профнепригодности. Кстати, спустя пару дней после случившегося «профнепригодный» Иванов получил назначение на игру «Сосьедада» и «Монако» в Лиге Европы.

Леонид Слуцкий Фото: Getty Images

В команде тоже, очевидно, не все в порядке. Хвича Кварацхелия, будущий игрок всех топ-клубов мира, в этом сезоне все реже играет полные матчи. А когда играет, расстраивает Слуцкого – в матче против «Нижнего Новгорода», выйдя с лавки, грузин забрал пенальти у новичка команды Дрейера, хотя коуч с бровки во всю силу кричал, что бить должен именно Андерс. В итоге Хвича не забил, «Рубин» проиграл, а Слуцкий взгрустнул еще больше: «Я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он бьёт. И был уверен, что он отстоит эпизод. Но, к сожалению, этого не произошло».

Да и гроза матерей Джордже Деспотович играет еще меньше Кварацхелии. Дело не только в травмах – Слуцкий считает, что лидеры прошлого сезона будут эффективнее играть, выходя со скамейки. Зная характер серба и помня его казнь Владимира Федотова через сторис инстаграма, есть опасения, что он – бомба замедленного действия. Все это – нехорошие весточки, характерные для каждого самоотвода Слуцкого.

Если с «Локомотивом» случится осечка (например, четвертое поражение подряд), или кризис растянется до одной победы в восьми матчах, то у Леонида могут вновь сдать нервы. Уже не играет роли, насколько сильно коуча любит Рустем Сайманов и казанская публика – Гинер, Мутко и Чигиринский из «Витесса» любили его не меньше.

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