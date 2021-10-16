Футболистки женского «Зенита» приняли участие в фотопроекте в рамках месяца информирования о раке молочной железы.
Название проекта: «Твое тело не из мрамора – позаботься о себе вовремя». Съемка состоялась в залах Государственного Эрмитажа. Спортсменки сфотографировались в образах античных статуй. «Женское тело, как и произведения искусства, нуждается в бережном отношении и заботе», – говорится на официальном сайте «Зенита».
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- Проект «Зенита» приурочен к Международному месяцу повышения осведомленности о раке молочной железы (РМЖ).
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